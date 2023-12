Nuova Champions e Mondiale per Club: i calciatori chiedono un freno al calendario

Dalla prossima stagione prenderà il via la nuova Champions League che garantirà due partite in più alle squadre che si qualificheranno alla massima competizione europea. A questa, dal 2025, si aggiungerà anche il Mondiale per Club della FIFA a 32 squadre. Due novità che aumentano sensibilmente le partite in programma nel calendario internazionale, senza che ne vengano rimosse delle altre.

Come riporta l’edizione de Il Giornale, se da un lato FIFA e UEFA sono contente di queste novità, che permetteranno ai due organi di contare su entrate finanziare nuove e più elevate, dall’altra i calciatori, e non solo, sono preoccupati da un calendario delle partite sempre più fitto. «È dal 2019 che denunciamo il fatto che si gioca troppo». A dirlo è Umberto Calcagno, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, nonché vicepresidente della FIGC.