Non solo Kim Min Jae, altri calciatori del Napoli hanno donato per le vittime del terremoto in Turchia e Siria

Ultime notizie SSC Napoli - Kim Min Jae protagonista col Napoli in campo, ma anche fuori: ha deciso di donare all'Unicef circa 80mila euro per i soccorsi ai bambini vittime del terremoto che ha sconvolto la Turchia e la Siria.

Sarebbe passata inosservata la cosa, ma l'Unicef coi referenti coreani hanno voluto annunciarlo con «È un gesto straordinario».

Tra l'altro, come racconta l'edizione oggi in edicola de Il Mattino, "anche altri calciatori del Napoli - che però non vogliono farlo sapere - hanno donato dei fondi. Al Maradona, come in tutti i campi d'Italia, ci sarà un minuto di silenzio".

La donazione di Kim Min Jae per la Turchia

I giornali coreani parlano tutti del gesto di Kim Min Jae, che ha donato all'Unicef 100 milioni di Won, circa 80 mila euro, ai bambini colpiti dal terremoto che ha devastato Turchia e Siria: