Faccia a faccia tra Anguissa e un gruppo di tifosi all'esterno dello stadio Maradona dopo Napoli-Genoa. Il centrocampista azzurro, fermo in auto, ha parlato con dei tifosi che gli hanno fatto delle rimostranze in merito all'andamento del Napoli e in merito all'atteggiamento dei giocatori al momento dell'uscita dal campo dopo la sfida pareggiata 1-1 contro i liguri. Clicca su play per guardare il video: