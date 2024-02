"Non comprendiamo la sua canzone", i numeri zittiscono le critiche a Geolier e anche Bob Sinclair: "E' il migliore, voglio fare un pezzo con lui!" | VIDEO

Napoli - Geolier si prende la scena di Sanremo alla seconda serata e balza in testa grazie al televoto e il voto delle Radio d'Italia. Ora inizia lo spartiacque tra critiche ed elogi per il cantante napoletano che è stato beccato da alcuni per la poca comprensione della sua canzone. Ci sono dei dati (e non solo) che parlano chiaro.

4,7 milioni di views sull'account tik tok di Sanremo, che la rendono la canzone più ascoltata quella di Geolier .

. 1.4 M di views su YT per il video ufficiale.

5.2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify,

Inoltre, nelle ultime ore, il noto dj Bob Sinclair ha speso delle parole incredibili per Geolier:

"Geolier è il numero unpo! Il mio sogno è fare un pezzo con lui. Geolier è fantastico, amo il suo mix dance, hip-hop. Se Geolier ha bisogno di qualcosa io sono pronto a fare un pezzo con lui. Sanremo è il festival più famoso al mondo. Anche la mia mamma è una fan. Una nuova collaborazione? La farei con Geolier, sarebbe stupendo".