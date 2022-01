Non ci sarà quarantena per i giocatori di Serie A impegnati attualmente in Coppa d’Africa al rientro in Italia.

Ounas può esserci con la Salernitana

I calciatori saranno sottoposti a un rigido monitoraggio, ma si potranno allenare e giocare. L'Algeria affronterà la Costa d'Avorio giovedì e rischia di essere eliminata. Se dovesse essere così Adam Ounas, calciatore del Napoli, potrebbe essere convocato per il derby contro la Salernitana.