Niente Manchester United per Osimhen, Ten Hag svela: "I nostri obiettivi sono sullo sfondo"

Le ultime notizie sul possibile trasferimento di Victor Osimhen al Manchester United in vista della prossima stagione. Arrivano le parole dell'allenatore Ten Hag su quanto può capitare: «Non parliamo mai di giocatori sotto contratto con un altro club. I nostri obiettivi sono sullo sfondo, e stiamo lavorando per ottenere l’attaccante giusto per noi»..