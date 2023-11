Niente conferenza per Garcia pre Napoli-Empoli: il motivo

Rudi Garcia non farà conferenza stampa pre Napoli Empoli, che sarà valida per la 12esima giornata di campionato e si giocherà domenica 12 novembre alle ore 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona. In vista della prossima partita di Serie A, infatti, non parlerà il tecnico della SSC Napoli ed è stato svelato il motivo.

Niente conferenza Garcia pre Napoli Empoli: il motivo

Napoli - Rudi Garcia salta la conferenza stampa pre Napoli Empoli. Intanto, a svelare il motivo della sua assenza alla vigilia della partita è stato Walter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli:

"La comunicazione del Napoli, viste le ultime congetture delle ultime ore riguardo l'assenza di Garcia in conferenza stampa, ha chiarito che l'allenatore non sarà presente in conferenza perché ha parlato mercoledì post Napoli Union Berlino. Una scelta che capita di consueto ai vari club che giocano in settimana in Europa".