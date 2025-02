Ngonge sfida Raspadori, testa a testa per il ruolo di ala sinistra! CdM: ecco il favorito per Conte

Ultime notizie SSC Napoli, l'edizione oggi in edicola del Corriere del Mezzogiorno parla delle alternative che Conte studia per sopperire all'assenza di David Neres, già da Lazio-Napoli:

"Castel Volturno è un laboratorio, Conte e il suo staff valutano diverse opzioni: anche il cambio di modulo, il ritorno alla difesa a tre con Raspadori a far coppia con Lukaku ma sembra che Conte voglia toccare quanto meno possibile gli equilibri. Qualcosa dovrà inventarsi, gli interpreti sono diversi, anche le caratteristiche e, quindi, lo sviluppo del gioco deve trasformarsi. Buongiorno non è stato ritenuto pronto per le gare contro Roma e Udinese, l’emergenza potrebbe spingere Conte ad accelerare i tempi e magari lanciarlo nella formazione titolare. Gli esterni bassi sono una fonte di gioco, vanno dentro al campo, liberano spazio per la regia di Lobotka e si propongono come ulteriore scarico togliendo riferimenti agli avversari nella lettura delle linee di passaggio. L’emergenza a sinistra potrebbe determinare dei cambiamenti: Buongiorno al centro della difesa e Juan Jesus a sinistra, con Mazzocchi in panchina e arma a gara in corso per entrambe le catene laterali.

Raspadori e Ngonge si giocano la maglia da titolare, l’esterno offensivo belga è già stato schierato una volta a sinistra nel tridente. Era lo scorso 26 settembre, il Napoli vinse 5-0 contro il Palermo in Coppa Italia e Ngonge fece una doppietta. Il favorito è Raspadori che non ha né la gamba né l’attitudine all’uno contro uno di Neres, il giocatore con più dribbling riusciti nel Napoli (28 in serie A finora). Con Jack si ricerca altro, potrebbe venir fuori una variante, il Napoli potrebbe essere pronto a disegnarsi con il 4-4-2 in fase di non possesso, ricercando poi la densità a supporto di Lukaku con l’ausilio di McTominay quando s’attacca una linea difensiva come quella della Lazio che tende ad appiattirsi. Nel derby i movimenti di Dybala tra le linee hanno mandato in tilt la squadra di Baroni, la mobilità di Raspadori che nel Napoli ha fatto un po’ di tutto potrebbe aprire scenari interessanti sabato all’Olimpico".