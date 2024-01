Calciomercato Napoli, ultime notizie: è fatta per Cyril Ngonge dell'Hellas Verona!

Ngonge al Napoli

Il giornalista Alfredo Pedullà di Sportitalia riferisce che questa mattina l'attaccante Ngonge ha svolto allenamento a parte, anziché allenarsi con il resto del gruppo. Secondo Pedullà, il calciatore è già stato avvertito della trattativa in via di definizione con la SSC Napoli e adesso attendo solo lo scambio di documenti tra i due club per svolgere le visite mediche.