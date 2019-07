Newcastle, il patron attacca Benitez: "Che delusione! E' andato in Cina solo per soldi"

Nelle scorse settimane Rafa Benitez ha annunciato l'addio al Newcastle United ed ha firmato un contratto milionario con il Dalian Yifang, il club cinese nel quale gioca anche Marek Hamsik. Una decisione che è arrivata dopo una lunga trattativa con il club inglese, nel tentativo fallito di rinnovare il contratto. In Inghilterra, però, non sembrano averla presa bene e Mike Ashley, presidente proprietario del Newcastle, ha approfittato di un'intervista al Daily Mail per scagliarsi contro il suo ex allenatore, con parole molto forti: "Benitez mi ha deluso! Se ascoltate quello che diceva, sembrava che per lui al primo posto ci fosse il club, e invece si è capito che per Rafa al primo posto ci sono sempre stati i soldi. Ecco perché ha scelto la Cina. Avrei potuto capire se avesse accettato l'offerta di un grande club in Premier League, o magari dal Real Madrid, invece ha pensato solo ai soldi. Poteva dirlo subito".

In Cina, Rafa Benitez guadagnerà uno stipendio da 13,5 milioni di euro a stagione.