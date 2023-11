Pomeriggio in pieno centro a Napoli per il difensore azzurro Natan. Il giocatore, insieme ad un suo amico che lo sta accompagnando nell'avventura partenopea, ha gustato una sfogliatella a piazza Plebiscito dopo aver fatto un giro per tutta la zona, compresa la Galleria Umberto. Clicca su foto allegate per vedere: