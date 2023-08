"Sensazione speciale quella di scendere in campo per la prima volta con questa fantastica maglia". Queste le dichiarazioni del nuovo difensore Natan pubblicate sui suoi profili social poche ore fa, all'indomani della partita amichevole Napoli-Apollon di ieri sera, durante la quale Natan ha giocato i suoi primi minuti con la maglia azzurra del Napoli, seppure in un match non ufficiale.