Nasce il Club Napoli Cicciano, ecco dove si trova la sede

Nasce il Napoli Club Cicciano 4maggio2023. Una data speciale per i tifosi azzurri come la data ufficiale di nascita del club che è stata fatta coincidere con il 1 Agosto, giorno del compleanno del Napoli. Un club che, in attesa di inaugurare la propria sede in piazza Garibaldi a Cicciano, ha iniziato già le proprie attività volte allo sviluppo e alla crescita. Attività, oltre che orientate al tifo e all’attenzione per le vicende della società di De Laurentiis, volte al sociale e alla conoscenza delle esigenze del territorio con cui creare una rete attiva. Oltre alla figura integrata dei soci onorari, il club ha dato vita anche a una nuova figura dei soci, i soci Gold, ovvero quei soci che non versano la quota associativa ma si attivano fattivamente per la crescita del club.

Consiglio Direttivo:

Presidente Vito Addeo

Vice Presidente Donato Corrado

Direttore Generale Franco Barone

Segretaria Carmela Santoriello

Tesoriere Luigi De Riggi

Consigliere e Addetto Stampa Carmela Napolitano

Consigliere e Responsabile al Marketing, all'immagine del club, ai social e alle Pubbliche Relazioni Pietro Romano

Consigliere addetto agli eventi Andrea Vacchiano

Consigliere e Commercialista del club Rosalba Capuano

Consigliere Coordinatore e Moderatore Antonio Miele

Consigliere addetto ai rapporti con il pubblico e con il Comune Gennaro D'Avanzo