Napoli, vaccini senza prenotazioni! Open day dedicato dagli over 50 in su: le sedi e le date

Covid 19 - Vaccini senza prenotazioni a Napoli, AstraZeneca e Johnson&Johnson per gli over 50. L’Asl Napoli 2 Nord ha organizzato, per oggi martedì 18 e domani mercoledì 19, un open day per la somministrazione del vaccino anti-Covid 19.

Vaccini a Napoli senza prenotazioni, sedi e date

L’open day sarà dedicato alle persone tra i 50 e i 79 anni, residenti sul territorio di riferimento. Non c’p bisogno di prenotazioni.

I vaccini somministrati saranno quelli di AstraZeneca e Johnson & Johnson.

Gli hub vaccinali anti Covid-19: