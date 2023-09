Napoli-Udinese, ecco quanti spettatori ci saranno allo stadio Maradona

Notizie Calcio Napoli - Appuntamento stasera al Maradona per un match delicatissimo a Fuorigrotta. Per gli azzurri, infatti, non c’è più possibilità di errori ma anzi serve “un filotto” come riferito da Rudi Garcia a Bologna per recuperare il terreno perso. E per riuscirci servirà anche la carica dell’ex San Paolo. A tal proposito per il match di stasera non ci sarà un pienone ma comunque un dato non banale di 40.000 spettatori, con spazio vuoti attesi nelle parti inferiori delle curve in Tribuna Posillipo e Nisida.