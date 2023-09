Napoli-Udinese, ci sarà una sorpresa tra i convocati

Notizie Calcio Napoli - Continua l’emergenza difensiva per Rudi Garcia. Dopo la trasferta di Bologna, infatti, il tecnico francese potrà contare giusto su due soli difensori centrali anche per Napoli-Udinese di stasera e probabilmente anche per Lecce-Napoli di sabato pomeriggio.

Ultimissime per Napoli-Udinese

Spazio quindi alla coppia nuova Ostigard-Natan che non ha demeritato al Dall’Ara con Di Lorenzo sulla destra e il possibile impiego di Mario Rui rispetto a Olivera sulla sinistra. Tra i convocati, a proposito di difesa, potrebbe esserci una novità data anche la situazione come riporta il Corriere del Mezzogiorno di oggi: dovrebbe essere convocato anche il difensore classe 2005 della Primavera Luigi D’Avino.