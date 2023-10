Napoli, torna la "Race for the Cure": la corsa sul Lungomare per la prevenzione dei tumori al seno

Ultime notizie Napoli - Domenica 15 ottobre torna in piazza del Plebiscito la settima edizione di «Race for the cure», la manifestazione sportiva organizzata da Komen Italia che promuove la prevenzione dei tumori al seno. Sono in programma una corsa di 5km e una passeggiata di 2km aperta a tutti. L’evento è stato presentato ieri a Palazzo San Giacomo. Associata alla corsa sabato 14 e domenica 15 sarà in città la Carovana della Prevenzione, in collaborazione con la Asl Napoli 1 centro, un gruppo di unità mobili su cui sarà possibile effettuare gratuitamente attività di prevenzione e screening per le principali patologie femminili.

Per iscriversi alla corsa con una donazione al progetto basta visitare il sito www.raceforthecure.it e fare una donazione. Il percorso della Race si snoderà da Piazza del Plebiscito, attraverserà via Cesario Console, via Santa Lucia, via Partenope, via Alessandro Dumas Padre, Piazza Vittoria, Via Caracciolo, Via Caracciolo Acquario, Viale Dohrn, Piazza della Repubblica (Giro Boa), Viale Dohrn, Viale Dohrn Monumento Diaz, via Caracciolo, Piazza Vittoria, Via Partenope, Via Nazario Sauro, Via Nazario Sauro Statua Umberto I, Via Cesario Console e arrivo a Piazza del Plebiscito. Al termine, dal palco si celebreranno le Donne in Rosa e saranno premiate le squadre partecipanti alla Race che saranno oltre 55.

«Ringrazio tutti coloro che sostengono questa grande manifestazione sociale nel contrasto dei tumori del seno. La Race for the Cure - afferma Riccardo Imperiali di Francavilla, Presidente Comitato Regionale Campania della Komen Italia - unisce prevenzione, cura, solidarietà e sport, incoraggiando un approccio positivo alla sfida del cancro». Per l’occasione il Mann-Museo Archeologico Nazionale di Napoli (la sera di sabato 14 ottobre) e la Reggia di Caserta (il 31 ottobre) si illumineranno di rosa. A fianco di Komen Italia e alla madrina di questa edizione Marisa Laurito sono tanti i «capitani famosi», personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, della tv e dello sport che, attraverso brevi testimonianze invitano i propri followers a partecipare.

Ad una delle scorse edizioni, presenti anche Aurelio De Laurentiis e Matteo Politano.