Napoli-Torino, la probabile formazione de Il Mattino: Zielinski e Mario Rui dal 1', la scelta su Rrahmani

Ultime notizie Serie A - Questa sera al Maradona di scena Napoli-Torino, un passaggio fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. Ma Calzona pensa ad un minimo di turnover in vista del Barcellona, ma non in attacco: solo a difesa e centrocampo.

Napoli-Torino: probabile formazione Calzona

Questa la probabile formazione verso Napoli-Torino secondo Il Mattino:

Il Napoli si schiera con l'artiglieria pesante in attacco, ma Calzona preferisce gestire le forze dalla cintola in giù anche in vista dell'impegno decisivo di martedì prossimo a Barcellona. Rrahmani risparmiato, al suo posto è pronto Ostigard. Il difensore norvegese farà coppia con Juan Jesus al centro della difesa completata da Di Lorenzo sulla destra e Mario Rui dalla parte opposta (favorito stavolta su Olivera). Novità anche a centrocampo dove gli intoccabili Lobotka ed Anguissa saranno affiancati da Zielinski - un altro pretoriano di Calzona - come mezzala sinistra. La scelta del polacco ha una ratio precisa: far rifiatare Traorè. In attacco, invece, il tridente è il marchio di fabbrica dell'ex ragazzo di Calabria ed i gol sono il pane quotidiano di Osimhen, Kvaratskhelia e Politano. Occhio alla candidatura di Raspadori. Il Jackpot è tornato e sembra tra i più rigenerati della cura Calzona".