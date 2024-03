Napoli-Torino 1-1: la fotosequenza che scagiona Meret sul gol di Sanabria | FOTO

Sul gol di Sanabria in Napoli-Torino 1-1 qualcuno ha subito dato la colpa ad Alex Meret reo di non essere uscito dall'area piccola per anticipare la giocata dell'attaccante granata che ha spedito in gol un rimpallo fortuito scaturito da calcio d'angolo. Quest'anno l'estremo difensore del Napoli è praticamente sempre al centro del dibattito ad ogni gol preso. Anche quando non ha colpe, Meret viene chiamato in causa come accaduto ieri.

Dalla fotosequenza del gol di Sanabria, si vede chiaramente come il portiere non ha alcun tipo di responsabilità. Meret si trova a circa 5,50 metri dalla sfera e a 5 metri dal "punto di atterraggio". La palla impiega circa 1,14 secondi prima di finire sul piede di Sanabria, questo significa che l'estremo difensore azzurro avrebbe dovuto effettuare un'uscita con la potenza nelle gambe di un centometrista facendo praticamente 4.4 metri per secondo partendo da fermo.