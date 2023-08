È prevista per domani venerdì 25 agosto, alle ore 12:30, la conferenza stampa di Rudi Garcia in vista della partita Napoli-Sassuolo di domenica sera, esordio stagionale allo stadio Maradona.

Garcia dunque non parlerà alla vigilia, ma due giorni prima, come sempre in diretta sui canali social SSC Napoli dalla sala stampa del Konami Training Center di Castel Volturno. Potrete seguire la conferenza in diretta anche su CalcioNapoli24.