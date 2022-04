Napoli Sassuolo, al VAR torna Dionisi: l'arbitro del disastro in Napoli-Fiorentina Coppa Italia

Sabato 30 aprile 2022 allo stadio Maradona si gioca Napoli Sassuolo, 35esima giornata del campionato di calcio italiano di Serie A. Gli azzurri tornano in casa alla ricerca di tre punti che darebbero maggiore sicurezza in un piazzamento in Champions League, considerato ormai l'unico obiettivo raggiungibile. La Lega ha già comunicato le designazioni arbitrali del match, con Napoli-Sassuolo affidata all'arbitro Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Ma al VAR c'è Federico Dionisi.

Var Serie A

Arbitri Napoli Sassuolo: c'è Dionisi al VAR

Per Rapuano è la prima partita del Napoli in Serie A. Ecco com'è composta la squadra arbitrale di Napoli-Sassuolo, tra cui figura anche Dionisi al VAR:

Arbitro : Rapuano

: Rapuano Assistenti : Mokhtar e Fiore.

: Mokhtar e Fiore. Quarto uomo : Meraviglio

: Meraviglio VAR : Dionisi

: Dionisi Assistant-VAR: Longo.

Proprio il nome di Dionisi, però, desta non poche polemiche in casa Napoli. Federico Dionisi, infatti, è lo stesso arbitro che ha diretto, sempre in sala VAR, la partita di Coppa Italia Napoli Fiorentina 2-5, che è valsa agli azzurri l'eliminazione dalla coppa.

Napoli Fiorentina Coppa Italia

Napoli Fiorentina moviola

In quell'occasione gli errori arbitrali furono veramente tanti. La moviola di Napoli-Fiorentina di Coppa Italia segnala diversi episodi critici, in molti dei quali è coinvolto lo stesso Dionisi. In particolare si segnala il mancato cartellino rosso nei confronti di Duncan, già ammonito, che il VAR avrebbe potuto e dovuto segnalare correttamente per il fallo da dietro ai danni di Matteo Politano. Peccato che non abbia riservato la stessa grazia a Lozano, che invece qualche minuto dopo viene correttamente espulso proprio su segnalazione VAR di Dionisi.