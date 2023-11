Napoli, sapore di rivincita per Mazzarri: dopo Pechino, riecco un'altra Supercoppa Italiana

Ultime notizie SSC Napoli - Curiosità dietro il ritorno di Walter Mazzarri, perché il Napoli parteciperà quest'anno alla Supercoppa italiana: un'occasione che sa di rivincita per il neo tecnico partenopeo. Che nel 2012 fu sconfitto a Pechino dalla Juventus proprio sulla panchina del Napoli, un match con non poche polemiche arbitrali. E col Napoli che disertò la premiazione. Mazzarri ne parlò così poco dopo:

"A Pechino siamo stati cornuti e mazziati. Sono stato zitto in questa settimana, ho rivisto la partita contro la Juventus 4-5 volte e a mente fredda c'è stato un momento in cui mi volevo dimettere, ho avuto voglia di smettere. La nostra non è stata una protesta contro gli avversari, ma non accetto lezioni da chi dice di avere 30 scudetti.

Gli unici ad aver pagato per quella notte assurda siamo stati noi con tre espulsi -asserisce Mazzarri- Far finire quella partita 11 contro 9 non è stato giusto, non c’erano i presupposti perché l’arbitro mandasse fuori Pandev e Zuniga, quando Lichtsteiner per tutta la partita aveva insultato il guardalinee ed il quarto uomo senza subire un solo cartellino giallo?".