Solita vergogna al San Paolo: i tifosi scavalcano da un settore all'altro [VIDEO]

Sul proprio profilo Facebook, Francesco Emilio Borrelli ha condiviso un video in cui si vede un tifoso del Napoli mentre scavalca per passare da un settore all'altro dello stadio in occasione della gara di ieri contro la Sampdoria. L'azione di per sé non solo non è consentita, ma risulta essere anche estremamente pericolosa dal momento che l'uomo in questione, dalla stazza a dir poco importante, è aggrappato solo ed esclusivamente ad una sciarpa retta da un altro uomo. Immagini che mettono i brividi. Nuovo stadio ma vecchie abitudini, verrebbe da dire.

