Napoli-Salernitana sold-out: tifosi azzurri chiedono di aprire il settore ospiti del Maradona

Notizie calcio - A Napoli cresce a dismisura l’attesa per festeggiare la vittoria dello Scudetto ormai prossimo. In caso di pareggio o sconfitta della Lazio contro l’Inter, con contemporanea vittoria del Napoli contro la Salernitana, il tricolore sarà matematico.

Napoli-Salernitana, aperto il settore ospiti?

Ad oggi il Napoli, in attesa di un eventuale spostamento della Lega, sarà impegnato sabato alle 15 al Maradona contro la Salernitana. Da giorni l’impianto di Fuorigrotta è sold-out per il derby campano e considerato che il settore ospiti resterà chiuso perchè la vendita dei biglietti è vietata ai salernitani, tantissimi tifosi del Napoli stanno chiedendo in queste ore di aprire il settore ospiti pur di assistere alla partita.