ULTIM'ORA - Napoli-Salernitana, Repubblica: si va verso lo slittamento alle 17 di domenica!

Notizie calcio - Dal Casms starebbe per arrivare il via libera al rinvio del derby Napoli-Salernitana a domenica. Partita che potrebbe essere disputata alle 17. Secondo quanto riportato dai colleghi di Repubblica, è la scelta verso cui è orientato, per motivi di ordine pubblico, il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, che si è riunito questa mattina al Viminale.

Napoli-Salernitana domenica alle 17?

Si tratta di una valutazione qualificata, solo teoricamente non vincolante, che ora sarà inviata al prefetto Claudio Palomba che in un documento inviato all'Osservatorio ha già messo nero su bianco l'ipotesi di rinviare di un giorno il derby per motivi di ordine pubblico. Nella lettera Palomba come possibile problematica parla esplicitamente di "pre-festeggiamenti": in pratica il prefetto sottolinea che già sabato le 50 mila persone presenti allo stadio Maradona daranno il via alla festa in caso di successo sulla Salernitana, anche se la vittoria aritmetica dello scudetto sarebbe certificata solo il giorno dopo con un'eventuale sconfitta della Lazio.