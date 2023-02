Napoli, rubato il quadro di Maradona ai Quartieri Spagnoli: era un dono di Stefano Ceci | FOTO

Napoli oggi brutte notizie. Smaltito l'entusiasmo per l'ennesima vittoria in campionato contro il Sassuolo, oggi la città di Napoli si sveglia con una spiacevole notizia che lascerà l'amaro in bocca.

Furto ai Quartieri Spagnoli

Ai Quartieri Spagnoli stanotte è stato rubato il quadro con la riproduzione del piede sinistro di Maradona, un'opera che era stata donata da Stefano Ceci, ex manager di Maradona, ai tifosi napoletani, per essere esposta al Largo Maradona.

L'immagine era stata affissa affianco al murales Maradona, ma purtroppo questa notte è scomparsa. Il Mattino parla di furto.