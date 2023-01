Notizie Napoli calcio - Domenica allo stadio Maradona arriverà la Roma di Mourinho, per punti la squadra più in forma di gennaio. Sarà un altro test importante per i ragazzi di Spalletti che vorranno mandare l'ennesimo messaggio di dominio al campionato.

Napoli-Roma diffidati

Il difensore azzurro Kim Min-jae è l'unico diffidato in casa azzurra e dunque in caso di cartellino giallo contro la Roma salterebbe la successiva partita in trasferta contro lo Spezia in programma domenica 5 febbraio alle ore 12:30.