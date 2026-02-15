Napoli-Roma, chiusa l'uscita Fuorigrotta della Tangenziale: orario e dettagli

Notizie Napoli - Su richiesta della Prefettura di Napoli, lo svincolo di uscita di Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli sarà chiuso, in entrambe le direzioni dalle ore 21.45 di domenica 15 febbraio 2026 e fino a cessate esigenze. Per i veicoli provenienti da Pozzuoli e dall'autostrada si consiglia l'uscita di Agnano. La decisione è stata presa nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica allo scopo di prevenire possibili criticità nella viabilità in occasione degli incontri casalinghi del Napoli.

Prosegue l'impegno del Gruppo FS per garantire la mobilità e incentivare l'uso dei mezzi pubblici durante i principali eventi sportivi e culturali. Regionale di Trenitalia, in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, farà circolare treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio dopo il match Napoli-Roma.

Complessivamente saranno 7 le corse metropolitane straordinarie, per un totale di 3.400 posti in più, in partenza dalla stazione di Napoli Campi Flegrei, di cui 5 in direzione Napoli San Giovanni-Barra e 2 in direzione Pozzuoli, che consentiranno un più agevole deflusso degli spettatori dall'impianto di Fuorigrotta.

Per evitare code, spiega una nota, è preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno. Nelle stazioni di Napoli Piazza Garibaldi e Napoli Campi Flegrei saranno previsti presidi di Assistenza alla Clientela e di FS Security e sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto al personale dedicato che, in collaborazione con le Forze dell'Ordine, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza. Inoltre, la biglietteria di Napoli Campi Flegrei resterà aperta fino al termine dell'evento, mentre la stazione di Piazza Leopardi sarà chiusa dalle ore 22. A riportare la notizia è l'edizione online di Repubblica.