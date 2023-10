Napoli-Real Madrid, Garcia non si era accorto dell'uscita di Camavinga? Clamoroso sospetto | VIDEO

Aleggia un clamoroso sospetto sui social. Si parla di Rudi Garcia e della partita Napoli-Real Madrid 2-3: l'allenatore del Napoli risponde alla domanda di Fabio Capello negli studi di Sky Sport che - sbagliando lui in primis - gli chiede il perché della sostituzione di Politano in favore di Elmas, e se fosse correlata alla presenza in campo di Camavinga.

Rudi Garcia e la sostituzione per Camavinga

Rudi Garcia risponde: "Esattamente! L'ho trovato anche stanco a fine primo tempo, ma visto che la squadra girava bene è rimasto in campo più tempo di quanto avevo pensato all'inizio. Ha fatto una buona partita. Camavinga aveva un giallo, anche per questo è entrato Elmas perché lui può anche puntare l'uomo, dribblare, era l'obiettivo mettere pressione su Camavinga però alla fine lo abbiamo fatto poco".

Peccato che Camavinga fosse già stato sostituito da Ancelotti quando Elmas è entrato in campo! Consultando il tabellino di Napoli-Real Madrid, si nota facilmente che Camavinga è uscito dal campo al 64' (al suo posto è entrato Mendy), mentre Politano è stato sostituito da Elmas solo al minuto 70', sei minuti più tardi.

Dunque i tifosi del Napoli si chiedono: è stato un lapsus oppure Rudi Garcia non si era accorto dell'uscita dal campo di Camavinga? Anche Lele Adani alla Bobo Tv ha sostenuto questa tesi.