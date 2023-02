Napoli parte per Empoli, quello che è successo alla stazione è fantastico! | FOTO E VIDEO CN24

Ultime notizie SSC Napoli - Azzurri in partenza, alla stazione centrale di Garibaldi. Dopo avervi raccontato la carica e il calore dei tifosi a Castel Volturno prima di Empoli-Napoli, Luciano Spalletti e la squadra sono in partenza adesso, alle ore 15:45 dalla stazione centrale di Napoli.

Di Lorenzo e Kvaratskhelia in partenza per Empoli-Napoli

Empoli-Napoli, ovazione tifosi alla partenza in stazione

Tantissimi tifosi e curiosi in stazione per la partenza del gruppo squadra della SSC Napoli che domani sera affronterà l'Empoli al Castellani alle ore 18:00, per la 24ª giornata di Serie A TIM. Selfie con Victor Osimhen e tanto affetto per Di Lorenzo e compagni, clicca su play per guardare il video. In allegato anche la fotogallery dal nostro inviato, Marco Lombardi: