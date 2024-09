Napoli-Palermo, rivoluzione Conte: conferma solo 1 giocatore di Juve-Napoli

Napoli - Rivoluzione di Antonio Conte per Napoli-Palermo Coppa Italia, pronto un cambio totale della formazione rispetto l'ultima partita giocata in campionato Juventus-Napoli. Secondo le ultime notizie che riportano i colleghi del Corriere dello Sport, i cambi rispetto all'ultima di campionato contro la Juventus potrebbero essere addirittura 10, un modo per valutare altri interpreti rispetto ai titolari di inizio stagione e per dare lustro all'importante campagna rafforzamenti portata avanti da Aurelio De Laurentiis in estate.

In porta ci sarà Caprile. In difesa spazio quindi a Mazzocchi e Spinazzola sulle fasce, con Juan Jesus e il debuttante Rafa Marin al centro. Nel mezzo Gilmour farà coppia con uno fra Lobotka e Folorunsho, mentre davanti avranno chance Ngonge, Neres e Raspadori a sostegno del Cholito Simeone.