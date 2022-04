Dalla Nigeria - Napoli: divieti a Osimhen, niente shopping e discoteche

Napoli - Arrivano le ultime notizie sul Napoli e la decisione presa del club contro il proprio attaccante Victor Osimhen. Pugno duro di De Laurentiis contro il proprio calciatore.

Napoli: divieti a Osimhen

Come ha svelato dal quotidiano nigeriano Sporting Sun, c'è una situazione particolare a Napoli che riguarda Victor Osimhen, la stella del calcio nigeriano, sarebbe stato 'fermato' in alcune decisioni da poter prendere. Infatti, il club azzurro avrebbe imposto al giocatore diversi divieti, tra cui quello di shopping e anche quello di non frequentare le discoteche.