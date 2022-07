Napoli-OneFootball, Bianchini: "Innovazione al centro della nostra strategia, da oggi inizia una nuova epoca di sviluppo digitale"

Notizie Napoli calcio. OneFootball, la più grande piattaforma media operante nel mondo del calcio con oltre 100 milioni di utenti mensili attivi, è diventato Global Partner del Napoli, una delle squadre italiane più seguite, con oltre 80 milioni di tifosi.

Tommaso Bianchini, chief international development officer della SSC Napoli, ha svelato nel comunicato alcuni dettagli della collaborazione con OneFootball:

“Siamo molto contenti di accogliere One Football all’interno del nostro network di partner globali, l’innovazione è alla base della nostra strategia attuale di business e siamo pronti a connetterci con i nostri fan di tutto il mondo attraverso la distribuzione di nuovi asset digitali. Il web 3.0 è per noi una nuova affascinante opportunità di sviluppo del nostro marchio su scala globale e non vediamo l’ora di poter vedere i nostri NFTs all’interno del marketplace di One Football Aera. Da oggi per il Napoli inizia una nuova epoca di sviluppo digitale e siamo orgogliosi di viverla al fianco di un partner importante come One Football.”