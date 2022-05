L'agente dell'uruguaiano di Mathias Olivera, nuovo calciatore del Napoli, Pablo Boselli su Instagram ha pubblicato alcuni scatti del momento della firma a Roma:

"Caro @mathiasolivera5, congratulazioni a te e alla tua famiglia per questo grande passo nella tua carriera in un club incredibile come @officialsscnapoli, molto orgoglioso della tua carriera e ancor di più della tua brava persona!"