Napoli nel mirino di Castore, il marchio inglese potrebbe sostituire Kappa

Il Napoli sarebbe finito nel mirino dell’azienda britannica Castore, che nel prossimo futuro potrebbe sostituire Kappa come sponsor tecnico del club partenopeo. Lo scrive il sito SportsPro, confermando – come già anticipato da Calcio e Finanza – che anche la Lazio sta trattando con il brand per una partnership.

Come per il club biancoceleste, anche un eventuale intesa con la società di Aurelio De Laurentiis andrebbe a chiudersi sulla base di 4 milioni di euro a stagione. Secondo SportsPro l’azienda chiuderà solamente uno dei due accordi, sbarcando in questo modo in Serie A.

In passato, prima che fosse ufficializzato l’accordo con New Balance, alla società era stata accostata anche la Roma. Ricordiamo che Castore è un marchio piuttosto giovane, nato nel 2016 dal lavoro dei fratelli Tom e Phil Behaon, entrambi con un passato da atleti.