Sold-out allo stadio Maradona per Napoli Monza, prossima partita di Serie A in programma per venerdì 29 dicembre alle ore 18.30. Ad oggi non sono più disponibili biglietti sul sito di TicketOne. Si prevede il tutto esaurito allo stadio nonostante le festività natalizie e i risultati deludenti degli ultimi tempi.