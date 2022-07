UFFICIALE - Addio Dries Mertens! La SSC Napoli: "Grazie Dries" | VIDEO

Calciomercato Napoli le ultimissime. Adesso è ufficiale: addio Dries Mertens! La Ssc Napoli tramite Twitter lo saluta: "Grazie Dries"

Mertens-Napoli, è addio: video Ssc Napoli di saluti

Queste le parole rilasciate dal presidente Aurelio De Laurentiis ieri sera alla radio ufficiale del club azzurro sul giocatore belga

"Io sento fortemente l'appartenenza ai colori ed alla maglia, però poi se devo ragionare come società il calcio è diventato industria che deve seguire le regole del mercato. Alle volte bisogna andare contro le volontà del tifoso. Mertens si è proposto per un altro anno perchè sa di avere 35 anni e se ne fa una questione di vil denaro allora devo dirgli di no. Se possiamo salutarlo definitivamente? Si, io gli ho offerto 4,5 lordi e lui li ha rifiutati a quel punto l'ho salutato, a lui, a suo figlio Ciro e sua moglie, e ringraziato per quanto di straordinario fatto, ma noi non possiamo andare contro la nostra capacità e possibilità. Noi dobbiamo prendere giocatori giovani che possano garantire il futuro dei prossimi anni. Anche quando in passato abbiamo preso i vari Koulibaly, Mertens o Cavani il tifoso era dubbioso. Ma com'è che siamo così bravi e tutti diventano campioni straordinari? Sarà l'aria di Napoli".