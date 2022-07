Napoli-Maiorca, Di Marzio: ecco la formazione scelta da Luciano Spalletti per stasera

Ultime calcio Napoli - Questa sera vi sarà il secondo test amichevole per la SSC Napoli a Castel di Sangro, contro gli spagnoli del Maiorca. Le ultime sulla formazione del Napoli, che disputerà l'amichevole alle 20,30 allo Stadio Teofilo Patini le riporta Sky Sport.

Questa la probabile formazione secondo Gianluca Di Marzio della squadra di Spalletti per Napoli-Maiorca:

Il tecnico azzurro dovrebbe riconfermare il 4-3-3: in porta Meret con Rrahmani e Kim Min-Jae, all'esordio, in mezzo alla difesa. Di Lorenzo e Mario Rui dovrebbero agire come terzini. In mezzo al campo spazio al trio Anguissa-Lobotka-Zielinski, con il tridente d’attacco che dovrebbe essere composto da Osimhen come punta centrale con Lozano e Kvaratskhelia.