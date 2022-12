Napoli-Lille, rientrano Kim, Rrahmani e Politano! Tre assenti per l'amichevole

Napoli-Lille è l'ultima amichevole prima della sosta natalizia, poi gli azzurri si rivedranno dopo le vacanze per preparare il rientro in campionato contro l'Inter a San Siro. Stamattina ne parla il quotidiano La Repubblica, che definisce l'amichevole Napoli-Lille come "l'ultima prova generale in vista della ripresa della stagione". Per l'occasione sono previsti circa 30mila spettatori allo stadio Maradona.

Ultime notizie. Intanto oggi rientra a Castel Volturno anche Min-Jae Kim, 24 ore dopo il ritorno di Zielinski dalla Polonia, e non è l'unica buona notizia, perché sembrano aver recuperato dall'infortunio anche Politano e Rrahmani. Così adesso Spalletti può disporre della squadra al completo, con Politano che potrebbe partire addirittura titolare.

Tra le assenze invece si segnalano quelle di Anguissa, Lozano e Olivera: tornati da poco a Castel Volturno, difficilmente scenderanno in campo stasera, anche se dovrebbero comunque essere sul terreno di gioco per salutare i tifosi e festeggiare la fine dell'anno.