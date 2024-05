Napoli-Lecce, i convocati di Calzona: recupera Osimhen, out Zielinski! Assenti altri due azzurri

Notizie Napoli calcio. Francesco Calzona ha diramato i convocati per la sfida contro il Lecce, in programma oggi alle ore 18 allo Stadio Diego Armando Maradona per la 38esima giornata di Serie A.

Convocati Napoli-Lecce, c'è Osimhen

Recuperto in extremis Victor Osimhen che quindi potrebbe giocare la sua ultima partita in azzurro. Non ce la fanno, invece, Mario Rui, Dendoncker e Zielinski. Niente saluto finale in campo per il centrocampista polacco che in estate passerà all'Inter a parametro zero.

L'elenco dei convocati di Calzona: