Ultime notizie Serie A - Napoli-Lazio, striscione in Curva A esposto a inizio partita contro la stampa: "Stampa infame". E' ipotizzabile che il riferimento è alla narrazione dei fatti di Torino-Napoli e alle colpe addossate ai tifosi azzurri in trasferta, che ha portato poi alla decisione del CASMS di vietare le prossime 3 gare nel settore ospiti ai residenti in Campania. Insomma, i campani non saranno sugli spalti fuori casa contro Udinese, Genoa e Fiorentina.

