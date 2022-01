Napoli, l'ASL non pone veti alla trasferta di Torino: appuntamento al Maradona alle ore 16.45 per la partenza

Ultime notizie calcio Napoli - L'ASL, di fatto, non ha bloccato la partenza del Napoli ma ha affidato al club delle ulteriori misure restrittive nel caso in cui dovessero essere considerate necessari. Stando a quanto riportato da Sky Sport, la squadra ha appuntamento alle ore 16.45 allo stadio Diego Armando Maradona. Il primo ad arrivare al raduno è stato Diego Demme.

Juventus-Napoli, la partenza degli azzurri

Ricordiamo che l'allarme è scattato dopo i tanti casi riscontrati nel gruppo squadra negli ultimi giorni, con Alex Meret che è stato l'ultimo in ordine di tempo a risultare positivo. Ricordiamo, inoltre, che domani il club farà un'altra seduta di tamponi per accertarsi che non ci siano altri contagiati prima della gara contro la Juventus.