Napoli-Juventus, trasporti potenziati: 7 corse straordinarie dopo la partita

Ultime notizie. Domenica c'è Napoli-Juventus e per l'occasione sono previste sette corse extra dopo la partita! Lo annuncia questa mattina il Corriere del Mezzogiorno, descrivendo il risultato dell'accordo tra Trenitalia, Regione Campania e Comune di Napoli per far circolare i treni oltre l'orario di servizio e consentire il deflusso dei tifosi dopo la partita.

Napoli Juventus

Corse metropolitane straordinarie della Linea 2 dopo il match di Serie A tra Napoli e Juventus in programma domenica 3 marzo alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. In totale 7 corse supplementari in partenza dalla stazione di Napoli Campi Flegrei, per un totale di 4100 posti a sedere, di cui cinque in direzione Napoli San Giovanni-Barra e due in direzione Pozzuoli.