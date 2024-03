Napoli-Juventus, niente conferenza per Calzona alla vigilia: il motivo

Napoli-Juventus, niente conferenza stampa per Francesco Canzona alla vigilia di uno storico big match che quest’anno potrebbe valere tanto per gli azzurri.

Dopo il successo dilagante del Mapei Stadium, infatti, una conferma anche contro i bianconeri potrebbe rilanciare fortemente questo finale di stagione dando slancio e una ventata di entusiasmo ai campioni d’Italia per la rincorsa Champions o al massimo un piazzamento europeo.

Napoli-Juventus, niente conferenza per Calzona: il motivo

Nonostante la posta in palio, però, non ci sarà il classico incontro del tecnico con i giornalisti come comunicato direttamente dalla società azzurra. Come d'abitudine da diversi anni a questa parte, il club salta le conferenze quando si tratta di incontri ravvicinati.

Così dopo gli incontri con la stampa di domenica dopo Cagliari-Napoli e mercoledì sera dopo la goleada, appuntamento direttamente nel post partita contro i bianconeri.