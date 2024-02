Napoli-Juventus, Allegri si gioca la carta Alcaraz: debutto al Maradona da titolare per il nuovo acquisto argentino

Napoli - Massimiliano Allegri si gioca tanto per il suo futuro anche in vista di Napoli-Juventus. Possibile svolta per la stagione bianconera che in un momento di difficoltà è pronta a reagire.

Napoli-Juve: la mossa di Allegri

Pronta una mossa a sopresa di Allegri in Napoli-Juventus con Carlos Alcaraz che sogna di debuttare dal 1' con la maglia della Juventus da titolare contro il Napoli, da argentino allo stadio Maradona. Allegri non avrà a disposizione sia McKennie che Rabiot per infortuni e per questo motivo è pronto il nuovo acquisto che scalda i motori.