Napoli-Juventus 2-1! Pazza esultanza in studio a Radio Kiss Kiss Napoli per Carlo Alvino che in compagnia di Carmine Martino e Samuele Ciambriello ha raccontato la vittoria degli azzurri al Maradona. Al gol di Raspadori il conduttore cade a terra dalla gioia. Clicca su play per guardare il video: