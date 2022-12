Napoli-Juve Stabia, nuova amichevole a porte chiuse: ecco data e orario!

Ultime notizie. Il 4 gennaio c'è Inter-Napoli, big match alla ripresa del campionato. Luciano Spalletti, però, vuole ancora mettere a punto gli ultimi dettagli prima di tornare in campo e così ha deciso di mettere alla prova i suoi calciatori con l'ennesima amichevole, questa volta contro i campani della Juve Stabia. Una sorta di allenamento congiunto, come quello a cui abbiamo assistito a fine agosto, per consentire ai nuovi acquisti di mettere minuti nelle gambe.

Napoli Juve Stabia

L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica spiega i dettagli dell'evento: l'amichevole Napoli Juve Stabia si giocherà a porte chiuse, al centro tecnico di Castel Volturno e si conoscono già data e orario, probabilmente venerdì 30 dicembre in mattinata. Spalletti manderà in campo Zielinski, Anguissa, Lozano, Kim Minjae, Olivera, tutti reduci dal Mondiale, e Amir Rrahman, che ha recuperato da un lungo infortunio.