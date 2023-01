Napoli-Juve, Allegri senza Vlahovic, Pogba, Bonucci, Cuadrado e De Sciglio! Recupera solo Bremer

Ultime notizie. Napoli Juventus è la prossima partita del campionato di calcio italiano di Serie A, in programma per venerdì 13 gennaio allo stadio Maradona di Napoli. Per l'occasione, la Juventus dovrà fare a meno di molti giocatori chiave, come sottolinea anche l'edizione odierna del quotidiano TuttoSport.

A Napoli, infatti, Massimiliano Allegri dovrà rinunciare De Sciglio, Bonucci, Vlahovic, Cuadrado e Pogba, mentre c'è qualche speranza di rivedere e Bremer.

Vlahovic ha ancora la pubalgia e ormai non gioca titolare da diverso tempo e salterà sicuramente la trasferta di Napoli. De Sciglio è ancora alle prese con la lesione del retto femorale, mentre Bonucci ha un'infiammazione del tendine dell'adduttore e lo rivedremo in campo a fine mese. Qualche speranza in più per Cuadrado, reduce da un fastidio al ginocchio sinistro, che a fine settimana potrebbe aggregarsi alla squadra: difficile, però, che possa giocare contro il Napoli.