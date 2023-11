Notizie Calcio Napoli - Tegola per Simone Inzaghi in vista della trasferta allo stadio Maradona all’indomani del match di Champions League. Come infatti informano i colleghi di FCInter1908, Alessandro Bastoni, infortunatosi al polpaccio nel ritiro dell’Italia per le ultime partite, non ha ancora smaltito l’acciacco e non riuscirĂ a esserci per il big match di domenica.Â