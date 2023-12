Napoli-Inter 0-3, Mazzarri in silenzio stampa dopo le sviste arbitrali. Davanti ai microfoni si presenterà il direttore sportivo Meluso. I giornalisti di DAZN riferiscono che la scelta è maturata dopo il disappunto del tecnico toscano per le scelte dell'arbitro Massa e per evitare possibili sanzioni disciplinari.